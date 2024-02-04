معهد إعداد القادة ينظم ملتقى تدريب معاوني أعضاء هيئة التدريس

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية، اليوم الأحد، ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس، تحت شعار " قادة المستقبل".

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الاهلية، الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وإشراف د/ حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، وذلك خلال الفترة من 4-7 فبراير 2024 بمقر المعهد .

وقال الدكتور كريم همام إن الملتقى يهدف إلى صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال عدد من الجلسات والمحاضرات حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ومهارات التعلم والتعامل مع الطلاب.

كما يتضمن الملتقى فعاليات للتوعية بالأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، ووسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة.

إلى جانب زيارات ميدانية وفعاليات ثقافية واجتماعية.



