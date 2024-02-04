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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حركة الملاحة بميناء الإسكندرية رغم سقوط الأمطار

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية لأمطار متوسطة ، دون تأثر حركة سير المشاة والمركبات ، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها علي الأرصفة .


وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار ، موجها جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ لمواجهة ظروف الطقس، وتنظيف "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة وتمركز سيارات كسح المياه بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها.


من جانبه ، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا علي الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة " انواء الكرم " التي تستمر لمدة 7 أيام تصاحبها رياح غربية وأمطار شديدة .
 

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