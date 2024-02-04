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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: على طالب الثانوية البحث عن ذاته وتحديد هدفه.. فيديو

الخبير التربوي أحمد
الخبير التربوي أحمد الشاعر

قدم الخبير التربوي وأستاذ مادة التاريخ بالثانوية العامة أحمد الشاعر بعض النصائح لطلاب المدارس، خاصة طلاب الثانوية العامة، قائلا إن هذه المرحلة لها تأثير كبير على حياة الطالب ولها دور كبير في تحديد مستقبله، لذا يجب عليه أن يستغلها وأن يحدد هدفا واضحا له. 

وأوضح الخبير التربوي أنه لا يجب أن يحلم بأن يدخل كلية  قمة فقط أو ان يختار بين علمي وأدبي  في الصف الأول الثانوي لأن الكليات المتاحة أمام طالب العلمي كثيرة ومتعددة، بل يجب البحث عن الطموح والبحث عن الذات ليكون كل طالب مؤثر في مجتمعه وفخرا لمجتمعه وبلده.

وقال أحمد الشاعر: “علينا نحن كمعلمين وكأولياء أمور أن يكون لنا دور في دفع الطالب لتحديد ذاته، وألا نوبخه بل ندفعه للتفوق وأنه لا يجب ان نؤثر على اختياراته وأن نتركه يختار ما يريد”.

وأضاف أن الاختيارات حاليا لطلاب الثانوية العامة للدراسة بالكليات متعددة ما بين "الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الحكومية، والمعاهد الخاصة"، فليختر كل طالب ما يريد من مجال دراسة، فالتعليم في مصر يشهد تطورا غير مسبوق خلال الفترة الحالية". 
 

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