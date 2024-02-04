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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معلم ينصح طلاب الثانوية العامة: لا وقت لغير المذاكرة والتركيز سر النجاح|فيديو

الخبير التربوي الاستاذ
الخبير التربوي الاستاذ احمد الشاعر

قدم الخبير التربوي وأستاذ مادة التاريخ بالثانوية العامة أحمد الشاعر بعض النصائح لطلاب المدارس  خاصة طلاب الثانوية العامة عن طرق المذاكرة والوقت المحدد لذلك وكيف ينظم الطالب وقته ليسير نحو التفوق. 

 

حيث قال الخبير التربوي أحمد الشاعر إنه يجب علي   الطلاب بتغيير الطريقة المستخدمة في المذاكرة لأنها لها أثر مفيد جداً لتحفيز العقل وزيادة الانتباه والاهتمام بالمادة المراد دراستها، ويمكن استخدام خرائط المفاهيم والرسوم البيانية والصور والألوان لتنظيم المعلومات وتوضيح العلاقات بينها بشكل أكثر فعالية، كما يمكن استخدام تقنيات تعلم جديدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي لتحسين العملية التعليمية.


وبالنسبة لتحديد توقيتات المذاكرة فقال الاستاذ احمد الشاعر انه علي الطلاب المذاكرة دائما ولا وقت لغير ذالك و لكن يجب أن يخصص كل طالب وقت للترفيه عن نفسه و تفريغ ضغوطه لتجديد عقله دائما و تنفيذ مهمته في هذه المرحلة العمرية و هي " النجاح و التفوق ". 


قال أحمد الشاعر: "يجب علي ولي أمر طالب الثانوية العامة أن يكون رقيب علي الطالب في هذه الفترة وأن يتابعه لحظة بلحظة حرصا علي تفوقه ولكن دون أن يؤثر علي الطالب بأي نوع من الضغط أو يكون سبب في توتر الطالب وتشتته، بل دوره أن يكون الداعم والدافع للنجاح.
 

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