جيش الاحتلال يعتقل نحو 3000 فلسطيني من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قواته اعتقلت حتى الآن حوالي 3000 فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي.

وزعم جيش الاحتلال بحسب وسائل إعلام عبرية أن أكثر من 1350 منهم مرتبطون بحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 6512 فلسطينيا من الضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تنفذ خلال حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.

وأشار البيان إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.