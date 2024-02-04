فريق الدوري الثقافي بجامعة سوهاج يحصد المركز الثاني بمهرجان إبداع 12

حصدت جامعة سوهاج المركز الثاني والميدالية الفضية في مهرجان إبداع في نسخته الثانية عشر 2023- 2024، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة ٤١ جامعة ومعاهد خاصة، في المجالات الثقافية، العلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة،

وهنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، فريق الدوري الثقافي بالجامعة على فوزه، مؤكداً على تقدير الدولة المصرية للطلاب المجتهدين، المتفوقين النابغين والمبدعين في شتى المجالات وخاصة الموهوبين منهم.

وأضاف أن مهرجان إبداع أصبح واحدة من النوافذ المهمة لعرض مواهب الشباب من مختلف المحافظات، وتنمية قدرات المبدعين منهم، وهو ما يجعل المهرجان بداية الطريق لرحلة صعود تلك المواهب للأضواء.

جامعة سوهاج

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية إلي تلبية احتياجات الشباب وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، إيماناً بدورهم الكبير في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، معربًا عن سعادته بمثل هذه الأنشطة التي ترفع اسم جامعة سوهاج في مختلف المحافل.

وأوضح كلاً من صبري محمد مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب والدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني أن الجامعة نافست جامعات الفيوم في دور الـ١٦، والمنصورة في الدور ٨ وفازت على أسيوط في الدور نصف النهائي ثم حصدت الميدالية الفضية بالنهائي، إلى جانب ترشيح أسماء قبيصي من ضمن الثلاث طالبات لتكون الطالبة المثالية للموسم، وقد أشارا إلى أن الفريق مكون من ٦ طلاب ٣ طلبة و٣ طالبات.

جدير بالذكر أن فكرة مسابقة إبداع بدأت عام 2012 لطلاب الجامعات الحكومية عبر 11 مجالا ثقافياً وفنياً.