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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موسم رمضان 2024 .. ناردين فرج تشارك في لحظة غضب

ناردين فرج
ناردين فرج

تخوض الفنانة ناردين فرج موسم رمضان 2024 بمسلسل "لحظة غضب"، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، وإخراج عبد العزيز النجار، وهو عمل مكون من 15 حلقة.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته ناردين فرج بدور ماجدة علواني في مسلسل "صوت وصورة"، الذي عرض مؤخراً، من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، ووليد فواز، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

كما يُعرض لها حالياً مسلسل "بين السطور"، من إخراج وائل فرج، وهو العمل الذي تدور أحداثه في إطار دراما تشويقية اجتماعية، كتب له السيناريو والحوار زهراء سيف الدين، سارة الطوبجي، سلمى عبدالوهاب، معالجة درامية نجلاء الحديني.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "بين السطور" صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، سلمى أبوضيف، على الطيب، وليد فواز، باسل الزارو، وباقة من النجوم.

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ناردين فرج 

وكشفت الإعلامية والفنانة ناردين فرج تفاصيل دخولها مجال العمل الإذاعي، موضحة أنها في البداية تخرجت في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ثم تزوجت وانتقلت للقاهرة.

وقالت ناردين، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، إنها كانت تستمع دوماً للإذاعة وتتمنى لو أنها أصبحت من مذيعيها، فقررت دخول هذا المجال، وتواصلت مع مسئول بالإذاعة حينها، كان صديقاً للعائلة، وطلبت منه أن تخضع لاختبار، ويروا إن كانت مناسبة أم لا.

وتابعت: "قلت له أنا عاوزة أجرب، اعملي اختبار وشوف لو هنفع.. ولما عملت الاختبار كان ساعتها أحمد يونس هو اللي في الراديو، وبالصدفة كان يونس مقرر ياخد فترة ميشتغلش فيها.. فأخدوني بسرعة جدا مكانه".

وواصلت ناردين فرج: "قالوا لي هو قدامه شهر وهيمشي فلازم يعلمك خلال الفترة دي عشان تبدأي على طول، فقعدت شهر بحاله جنب أحمد يونس بتفرج عليه ومكنش بيكلمني خالص.. لحد ما في يوم قالي اقعدي على الميكسر أنا رايح مشوار ربع ساعة وجاي، وكان برنامج هوا، قلت له ازاي لوحدي؟ قالي اشتغلي أنا ماشي.. فطبقت اللي شوفته بيعمله والدنيا مشيت".

وعن رأيها في أحمد يونس قالت: "بحترمه جدا وبعتز بيه.. هو أول واحد علمني ازاي أقعد على ميكسر وأشغل المزيكا واتكلم واحضّر ازاي للحلقة".

ناردين فرج الفنانة ناردين فرج صبا مبارك محمد شاهين مسلسل لحظة غضب

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