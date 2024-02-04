بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024، بنسبة نجاح 86%، لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا.

يأتي ذلك عقب اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2024، من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منذ قليل، حيث بلغت نسبة النجاح 86% على مستوى المحافظة، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية اضغط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وينشر لكم موقع صدى البلد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من خلال الرابط التالي، ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 83 ألف 717 طالب وطالبة، حضر منهم 83 ألف و330 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 71 الف 343 طالب وطالبة بنسبة نجاح 86%.