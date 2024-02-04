تحد من قدرات الحوثيين.. سوناك يعلق على الضربات الأمريكية البريطانية باليمن

علق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، على الضربات العسكرية الأمريكية البريطانية ضد أهداف الحوثيين في اليمن.

وقال سوناك إن الضربات العسكرية تزيد من تدهور قدرات الحوثيين، مؤكدًا أن الهجمات ضد السفن البريطانية والدولية غير مقبولة.

وأشار "من واجبنا حماية أرواح الأبرياء والحفاظ على حرية الملاحة".

وكان الحوثيون أعلنوا، اليوم الأحد، أن اليمن تعرض لـ48 ضربة أمريكية بريطانية في عدة محافظات خلال ساعات الليل.

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن أمريكا وبريطانيا شنتا 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وأضاف سريع أن الغارات توزعت كالتالي: 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، 9 غارات على محافظة الحديدة، 11 غارة على محافظة تعز، 7 غارات على محافظة البيضاء، 7 غارات على محافظة حجة، غارة على محافظة صعدة.