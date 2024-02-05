مع تزايد أعداد مستخدمي الهواتف الذكية، يزداد البحث عن هواتف ذكية بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة، فالشباب هم الفئة الأكثر استخدامًا للهواتف الذكية، ولديهم احتياجات خاصة من حيث الأداء والتصميم والسعر.

في هذا التقرير، سنستعرض أرخص هاتفين من سامسونج في مصر بسعر مناسب للشباب.

سنقوم بمقارنة المواصفات والعيوب والمميزات لكل هاتف، لمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك.

نأمل أن يساعدك هذا التقرير في اتخاذ قرار شراء الهاتف المناسب لك.

أرخص هاتفين سامسونج في مصر بسعر مناسب للشباب

1. Samsung Galaxy A03:

• السعر: يبدأ من 4000 جنيه مصري

أرخص موبايلين سامسونج في مصر..للشباب بأسعار مناسبة ليهم

• المواصفات: شاشة PLS LCD بحجم 6.5 بوصة، معالج Unisoc T618، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت، سعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، نظام تشغيل Android 11.

2. Samsung Galaxy A13:

• السعر: يبدأ من 7999 جنيه مصري

أرخص موبايلين سامسونج في مصر..للشباب بأسعار مناسبة ليهم

• المواصفات: شاشة PLS LCD بحجم 6.6 بوصة، معالج Exynos 850، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، نظام تشغيل Android 12.

مميزات هاتفين Samsung Galaxy A03 و Galaxy A13:

• سعر مناسب: يناسب ميزانية الشباب

• شاشة كبيرة: مناسبة لمشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب

• بطارية قوية: تدوم طوال اليوم

• كاميرا جيدة: تلتقط صورًا وفيديوهات بجودة عالية

• نظام تشغيل حديث: Android 11 و Android 12

عيوب هاتفين Samsung Galaxy A03 و Galaxy A13:

• معالج غير قوي: قد لا يناسب الألعاب الثقيلة

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) صغيرة: قد تؤدي إلى بعض التأخير

• سعة تخزين داخلية صغيرة: قد تحتاج إلى بطاقة ذاكرة خارجية

هاتفي Samsung Galaxy A03 و Galaxy A03 هما خياران ممتازان للشباب الذين يبحثون عن هاتف بسعر مناسب ومواصفات جيدة. يوفر الهاتفان شاشة كبيرة وبطارية قوية وكاميرا جيدة ونظام تشغيل حديث.

نصائح:

• قارن بين الأسعار في مختلف المتاجر قبل الشراء.

• ابحث عن عروض وخصومات على هاتفي Samsung Galaxy A03 و Galaxy A13.

• تأكد من حصولك على ضمان على هاتفك.