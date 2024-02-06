عشان الباقات أسعارها ولعت.. إزاي تخلي النت يكمل معك لآخر الشهر

يُعد الإنترنت من أهم الخدمات الأساسية في حياتنا اليومية، لكن قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في استكمال الشهر بدون تجديد الباقة.

وإليك بعض النصائح التي تساعدك على جعل الإنترنت يكمل معك لآخر الشهر دون تجديد الباقة، وخاصة بعد غلاء أسعار الباقات، وتتمثل فيما يلي:

1. مراقبة استهلاكك

• تأكد من مراقبة استهلاكك للإنترنت بشكل دوري. ويمكنك استخدام تطبيقات الهاتف أو موقع مزود الخدمة لمراقبة استهلاكك.

• حدد ما هي التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات وقم بتقليل استخدامها.

• يمكنك استخدام تطبيقات توفير البيانات مثل Opera Max و Onavo Extend.

2. استخدام شبكة Wi-Fi

• حاول استخدام شبكة Wi-Fi قدر الإمكان. ستجد شبكات Wi-Fi مجانية في العديد من الأماكن مثل المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية.

• يمكنك أيضًا مشاركة بيانات هاتفك مع أصدقائك أو عائلتك الذين لديهم نفس مزود الخدمة.

3. استخدام باقات الإنترنت المناسبة لك

• اختر باقة الإنترنت التي تناسب احتياجاتك. فهناك العديد من الباقات المُخصصة لمختلف الاستخدامات مثل تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

• قارن بين مختلف الباقات قبل اختيار الباقة التي تناسبك.

4. استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي دون بيانات

• هناك العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي يمكنك استخدامها دون بيانات مثل Facebook Lite و WhatsApp Lite و Twitter Lite.

• يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات مثل Telegram و Signal التي توفر ميزات مشابهة لـ WhatsApp دون الحاجة إلى استخدام الكثير من البيانات.

5. إلغاء التطبيقات التي لا تستخدمها

• تأكد من إلغاء التطبيقات التي لا تستخدمها. فبعض التطبيقات تعمل في الخلفية وتستهلك البيانات حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام.

نصائح إضافية

• تأكد من إيقاف تشغيل تحديث التطبيقات التلقائي.

• يمكنك استخدام متصفح Opera الذي يوفر ميزة توفير البيانات.

• يمكنك استخدام تطبيقات مثل YouTube Go و Netflix Offline لمشاهدة الفيديوهات دون الحاجة إلى استخدام بيانات الإنترنت.

باتباع هذه النصائح، يمكنك جعل الإنترنت يكمل معك لآخر الشهر دون تجديد الباقة، من خلال التأكد من مراقبة استهلاكك للإنترنت، واستخدام شبكة Wi-Fi قدر الإمكان، واختيار باقة الإنترنت التي تناسب احتياجاتك.