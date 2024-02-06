يعد Infinix Hot 20 5G هاتف ذكي بسعر مناسب تم إطلاقه من قبل Infinix في عام 2023 إنه خليفة Infinix Hot 12 Play، الذي تم إطلاقه في عام 2022.

ما هي مواصفات Infinix Hot 20 5G؟

• شاشة LCD بحجم 6.82 بوصة بدقة FHD+

• معالج MediaTek Dimensity 810 ثماني النواة

• 4 جيجابايت رام

• 128 جيجابايت سعة تخزين داخلية

• كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (AI)

• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

• نظام تشغيل Android 12

أفضل موبايل Infinix بسعر مناسب للشباب

ما هي مميزات Infinix Hot 20 5G؟

• سعر معقول

• دعم شبكات الجيل الخامس 5G

• معالج قوي

• ذاكرة وصول عشوائي كبيرة

• سعة تخزين داخلية كبيرة

• كاميرا خلفية بدقة عالية

• شاشة كبيرة

• بطارية بسعة كبيرة

• نظام تشغيل حديث

ما هي عيوب Infinix Hot 20 5G؟

• عدم وجود مستشعر بصمة

• عدم وجود دعم للشحن السريع

ما هو سعر Infinix Hot 20 5G؟

يبدأ سعر Infinix Hot 20 5G من 6500 جنيه مصري، مما يجعله أحد أفضل الهواتف الذكية بأسعار مناسبة للشباب في مصر.

أفضل موبايل Infinix بسعر مناسب للشباب

من هو Infinix Hot 20 5G مناسب له؟

Infinix Hot 20 5G مناسب للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب ودعم شبكات الجيل الخامس 5G ومعالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة وسعة تخزين داخلية كبيرة وكاميرا خلفية بدقة عالية وشاشة كبيرة وبطارية بسعة كبيرة ونظام تشغيل حديث.

Infinix Hot 20 5G هو هاتف ذكي بسعر مناسب يوفر ميزات متقدمة مثل دعم شبكات الجيل الخامس 5G ومعالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة وسعة تخزين داخلية كبيرة وكاميرا خلفية بدقة عالية وشاشة كبيرة وبطارية بسعة كبيرة ونظام تشغيل حديث. إنه خيار ممتاز للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب ودائم.

ملاحظة:

قد تختلف الأسعار والمواصفات حسب المنطقة.