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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها ببني سويف

صدى البلد

أعلنت شركة  مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها، لمدة 12 ساعة، غداً الاثنين 5 فبراير، اعتباراً من الساعة 12 ظهراً وحتى 12 صباحا، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه غياضة الشرقية مركز ببا.

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وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب تطهير  المحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز وجميع المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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