في اليوم العالمي له .. أكثر الطرق الطبيعية للوقاية من السرطان

يحتفي العالم اليوم في ال 4 من فبراير، باليوم العالمي للسرطان، ويعد السرطان من أشهر الأمراض التي تسبب الوفاة.

كما يعاني العديد من الأشخاص بسبب السرطان، وتوجد العديد من الأعراض المنتشرة التي تشير لإصابتك به.

أكثر الطرق الطبيعية للوقاية من السرطان

إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات ذات اللون البرتقالي مثل الجزر والبطاطا الحلوة والمانجو ، وذلك لاحتوائها على كميات وفيرة من الكاروتينات، بما في ذلك بيتا كاروتين وهو مادة غذائية مضادة للسرطان.

كما ينصح باستخدام درجات حرارة منخفضة في الطهي، فعند تسوية اللحم على درجات حرارة عالية أو حين يتلامس اللحم مع اللهب، يمكن أن تتكون مركبات تسمى الأمينات غير المتجانسة HCAs والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات PAHs وكلاهما معروف بتسببه في السرطان