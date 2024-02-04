لميس جابر: دموع يحيى الفخراني سببت لي السعادة

كشفت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، عن رد فعلها على بكاء زوجها الفنان والبرلماني يحيى الفخراني عندما تحدث عن حياتهما الأسرية التي بدأت قبل نحو 52 عاما.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: يحيى رهيف وحساس ولما يتكلم عن الزوجة الصالحة يبكي .

وأضافت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، أنهما تزوجا قبل 52 عاما، وعندما سمعته يتحدث عنها وعن حياتهما الزوجية وهو يبكي بالدموع كانت سعيدة بدموع يحيى الفخراني.

من ناحية أخرى، قالت لميس جابر إن الريحاني ظاهرة فنية مصرية لن تتكرر، وليس له سوى 4 أفلام لكنها مؤثرة جميعا والناس حفظت المشاهد، مشيرة إلى أن مشكلة الاديب يوسف إدريس أنه كان مشغولا بالرأي العام والسياسة .

