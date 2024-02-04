اللواء سمير فرج: مصر أكثر المتضررين من أحداث البحر الأحمر

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المنطقة تشهد تصاعدا في الأحداث والمشاكل، خاصة بعد أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، واتجاه 40% من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، والعالم كله تأثر وليست قناة السويس فقط، لافتا إلى أن رحلة رأس الرجاء الصالح تزيد عن قناة السويس بـ 17 يوما، وتكلف شركات الشحن زيادة في الوقود وما إلى ذلك.

قناة السويس كانت تدر 10 مليارات دولار سنويا

أضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن مصر كانت أكثر المتضررين مما يحدث في البحر الأحمر، بعدما كانت قناة السويس تدر 10 مليارات دولار في العام الواحد بعد توسيعها.

ولفت إلى أن القوات الأمريكية قصفت قوات حزب الله المتواجدة في العراق؛ وهو ما أدى إلى تصاعد الأمور بقوة في المنطقة.

ونوه بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يأتي في زيارته الخامسة للشرق الأوسط، وذلك بعد مرور 121 يوما من بدء القتال في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، موضحا أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة 5 مرات في 4 أشهر، لم تحدث من قبل، ولكنها تأتي مع تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن القتال اشتد في البحر الأحمر، وفتحت جبهات جديدة في العراق وسوريا من قبل القوات الأمريكية.

وتحدث عن أنه ما زال هناك حديث حول هدنة وإيقاف إطلاق النار، وتبادل الرهائن، إذ أن الرهائن المتواجدين لدى حماس 132، ويُقال 28 شخصا قُتلوا خلال ضرب إسرائيل للأنفاق، وهو ما يشكل ضغطا على نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي.