نقيب الجزارين: الدولار يلعب دورا أساسيا في غلاء أسعار اللحوم

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن مصر تعاني من مشكلة كبيرة من خلال الاعتماد على الدولار في تعاملاتها الخارجية، منوها بأن الإنتاج من اللحوم سواء داخلي أو مستورد أصبح يقيم بالدولار، لذلك يجب وضع حل جذري لهذا الملف من أجل العمل على الانتهاء من العديد من الأزمات.

وأوضح "البسومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الجميع توقع بعد دخول مصر تحالف البريكس سيتم حل الأزمة ولكن لم يحدث ذلك.

الدولار سبب في غلاء كافة أسعار السلع

وأضاف أن أزمة جميع السلع في مصر تكمن في الدولار، حيث إن الإنتاج المحلي أصبح يربط نفسه بالدولار، والجميع أصبح يقيم كل شيء بالدولار، لافتا إلى أن القيادة السياسية تحدثت عن استيراد مليون ونصف رأس ماشية وهو ما حدث بالفعل لكن تم استهلاكهم خلال الفترة الماضية.

وتابع أن هناك أزمة كبيرة في الأعلاف التي تزيد أسعارها بشكل قوي، والمواد الموازية للأعلاف أسعارها زادت بالتزامن مع الدولار، وهو ما جعل سوق اللحوم يرتفع بشكل جنوني في الفترة الراهنة، مضيفا "الأسعار اليومين دول جنونية على المربيين، لما كيلو العجل الحي بـ 180 جنيه وده رقم مش طبيعي احنا لما وصل الرقم 110 جنيه كنا بنقول الأسعار اتجننت".