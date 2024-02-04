صحة النواب: حل أزمة الدواء يكمن في الرقابة على الشركات والصيدليات

قالت راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة تم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصري ورئيس هيئة الشراء الموحد.



أضافت راوية مختار، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع على قناة "دي أم سي"، أن الطلب التي قدمته يخص النقص في الأدوية وبشكل خاص أدوية الأمراض المزمنة من السكر والضغط والأورام وبنج الأسنان.

لفتت إلى أن هناك نقص في مستلزمات الأدوية وهناك زيادة في "قوائم الانتظار" لأكثر من 6 شهور، موضحة أن نقص الدولار كان هو التبرير على نقص الأدوية في السوق الدواء في مصر، مشيرة إلى أن قلة توفير الدولار يوثر على عملية الاستيراد في كل القطاعات.

استرسلت: نحتاج سرعة في اتخاذ القرار للتعامل مع أزمة نقص الدواء في السوق المصري".



وأوضحت أن حل أزمة الدواء يمكن في الرقابة على التجار وشركات الأدوية والصيدليات وكل شخص يتم تداول الأدوية من خلاله للشارع.



