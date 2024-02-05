عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرة مسيرة|الميليشيات المسلحة في العراق تشن هجومًا خطيرًا على قاعدة أمريكية بسوريا

القاعدة الأمريكية
القاعدة الأمريكية في حقل عمر النفطي

أعلنت الميليشيات المسلحة في العراق التي تدعي "المقاومة الإسلامية العراقية"، أنها هاجمت القاعدة الأمريكية في حقل عمر النفطي في سوريا، بطائرة مسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق عبر قناتها على تليجرام، إنها تؤكد استمرارها في دك معاقل الأعداء نصرة لأهل غزة وردًا على مقتــل السكان على يد القوات الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية والصاروخية على معاقل تابعة للميليشيات المسلحة الموالية لـ إيران في العراق وسوريا، ردًا على مقتــل 3 جنود أمريكيين في الهجوم الذي وقع على القاعدة الأمريكية في الأردن.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "المقاومة الإسلامية" في العراق، أمس الأول السبت، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.

وفي بيان أصدرته "المقاومة الإسلامية" في العراق، جاء فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" المحتلة بالعمق السوري بواسطة طائرات مسيرة، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".

البنتاجون يكشف مدى دقة الضربات في العراق وسوريا

خبير استراتيجي: العمليات الأمريكية على العراق وسوريا جاءت بعد دراسة مستفيضة

العراق المقاومة الإسلامية العراقية حقل عمر النفطي سوريا طائرة مسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

موضوعات متعلقة

البنتاجون يكشف مدى دقة الضربات في العراق وسوريا

خبير استراتيجي: العمليات الأمريكية على العراق وسوريا جاءت بعد دراسة مستفيضة

العراق يمنع 8 بنوك محلية من التعامل بالدولار الأمريكي .. تفاصيل

85 هدفا خلال 30 دقيقة.. التفاصيل الكاملة للضربات الأمريكية في العراق وسوريا

العراق.. استشهاد آمر كتيبة متأثرًا بجراحه نتيجة القصف الأمريكي

ترشيحاتنا

حقيقة تحويل 20% من رواتب المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد المصري

التجمع والشيخ زايد.. أماكن جديدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي في الحال|تعرف عليها

بطائرة مسيرة|الميليشيات المسلحة في العراق تشن هجومًا خطيرًا على قاعدة أمريكية بسوريا

فجوات عديدة.. المؤرخ شعبان يوسف يكشف تفاصيل أزمة الأرشيف الثقافي في مصر|فيديو

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

حزب الله اللبناني يشن 6 هجمات خطيرة على مواقع إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صح أم خطأ.. حقيقة تسبب بسكويت الدايت الجاهز في زيادة الوزن

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ