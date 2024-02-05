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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتأمين الحدود ودعم أوكرانيا وإسرائيل|«بايدن» يعلق على قرار «الشيوخ» اقتراح حزمة بـ118 مليار دولار

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بمشروع القانون الذي أعلن عنه مجلس الشيوخ الأمريكي والذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة والذي يوفر 118 مليار دولار مساعدات لأكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية وغيرها من القضايا الهامة.

وقال الرئيس الأمريكي: "أدعم بقوة مشروع القانون المشترك من الحزبين لتمويل تكميلي من أجل أمن الحدود وتقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان".

وطلب بايدن من الكونجرس الأمريكي الاجتماع وتمرير مشروع القانون التمويل التكميلي بين الحزبين بسرعة، ورفعه على مكتبه حتى يتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا على الفور.

وكشف مجلس الشيوخ الأمريكي، عن مشروع قانون لأمن الحدود وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار سيوفر أيضا مسا عدات لـ أوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، وفقا لموقع فوكس نيوز، إن التصويت الأولي على مشروع القانون سيتم في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء، لكنه يواجه معارضة من كلا الجانبين.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه سيتم تخصيص 20.23 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية ضد الهجرة، و60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار كمساعدة أمنية لـ إسرائيل، و2.44 مليار دولار لـ القيادة المركزية الأمريكية والصراع في البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم شركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين.

وقال مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه سيكون هناك 10 مليارات دولار إضافية لتوفير مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستقدم 4.83 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين، بالإضافة إلى 2.33 مليار دولار للأوكرانيين الذين نزحوا بسبب الحرب.

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