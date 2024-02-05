إنشاء مفاعل نووي على سطح القمر.. ورصد 5 ملايين دولار للأفكار المفيدة|تفاصيل

تأمل ناسا في توفير مصادر الطاقة النووية للقمر، ومن أجل ذلك تجري الوكالة الأمريكية الآن المهمة الأولى، فهم يهدفون إلى إنشاء مفاعل وتشغيله على سطح القمر بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وتم وضع خطط لتوليد الكهرباء منذ عام 2022.

ومع كون المشروع قيد التطوير من خلال مشروع الطاقة السطحية الانشطارية، تأمل وكالة الفضاء في إنتاج طاقة نظيفة وآمنة خارج الكوكب، وتقول إن برنامج أرتميس، الذي من المقرر أن يرسم مهمة جديدة في وقت لاحق من هذا العام، قد يكون حاسما لخططها، ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ومن المقرر الآن أن يتم العمل على مبادرات الحكومة النووية بعد تأكيد ثلاثة عقود رئيسية، حيث تقدم وكالة ناسا ووزارة الطاقة الأمريكية مبلغًا مذهلاً قدره 5 ملايين دولار لأولئك الذين يتوصلون إلى أفكار مفيدة للسفر إلى الفضاء.

قد تكون الهيئات الحكومية قد وضعت أيديها على أول إنجاز كبير، وهي خطة من شأنها أن تشهد ليلة القمر القمرية تتكيف لتوفير طاقة وموارد وافرة، وتعمل بشكل مستقل عن الشمس.

وقالت ترودي كورتيس، مديرة برنامج المهام التجريبية التكنولوجية في وكالة ناسا: "الليلة القمرية تمثل تحديًا من منظور تقني، لذا فإن وجود مصدر للطاقة مثل هذا المفاعل النووي، الذي يعمل بشكل مستقل، يعد خيارًا تمكينيًا على المدى الطويل'. جهود الاستكشاف والعلم على القمر".

وأضاف ليندساي كالدون، مدير مشروع الطاقة السطحية الانشطارية في وكالة ناسا: "إننا نحصل على الكثير من المعلومات من الشركاء الثلاثة، سيتعين علينا أن نأخذ بعض الوقت لمعالجة كل ذلك ونرى ما هو المنطقي في المرحلة الثانية وفرض الضرائب، أفضل ما في المرحلة الأولى هو تحديد المتطلبات لتصميم نظام أقل خطورة للمضي قدمًا".

تم منح العقود لشركة Lockheed Martin وWestinghouse ومشروع مشترك من Intuitive Machines وX-Energy يُطلق عليه اسم IX، الذين تم تكليفهم بالتوصل إلى مفاعل بحلول عام 2026. وقد يؤدي ذلك إلى تطورات في إطلاق الطائرات، بمركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية. اسمه DRACO على بعد بضع سنوات فقط.