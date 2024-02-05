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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الضربات ضد الحوثيين في اليمن

القيادة المركزية
القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، ملخص الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الأحد ضد ميليشيات الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، إنه في حوالي الساعة 5:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة دفاعًا عن النفس ضد الحوثيين بصاروخ كروز للهجوم البري.

وأضافت أنه ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا أيضا، ضربت القوات الأمريكية 4 صواريخ كروز مضادة للسفن، وجميعها كانت جاهزة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، حددت القوات الأمريكية الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة. 

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أن الإجراءات والضربات الأمريكية ضد مواقع الحوثيين ستحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

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