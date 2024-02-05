ولادة في سيارة الإسعاف .. تفاصيل وضع سيدة طفلها قبل الوصول للمستشفى

تمكنت أحد فرق الإسعاف ، المصرية بمحافظة الإسكندرية من مساعدة سيدة على وضع مولودها في ولادة طبيعية داخل واحدة من سيارات الأسطول الإسعافي.

البداية جاءت عبر استغاثة هاتفية للزوج على خطنا الساخن 123 الذي يغطي كافة أرجاء الجمهورية على مدار 24 ساعة متواصلة، والتي أعقبها مباشرة انطلاق سيارة الإسعاف المتمركزة بمحيط منطقة العصافرة صوب موقع الاستغاثة، وفور الوصول لموقع البلاغ تبين أن الأم على وشك الولادة، وبحرفية ومهنية شديدة جرى نقل الأم إلى سيارة الإسعاف.

وكادت السيدة تستقر داخل السيارة إلا وقد بدأت في وضع مولودها، وبهدوء شديد تم إيقاف سيارة الإسعاف على جانب الطريق، وتعاون طاقمنا الإسعافي لمساعدة الأم في وضع مولودها، في ولادة طبيعية، أعقبها تأمين المولود والتأكد من انتظام علاماته الحيوية، وعدم وجود أي عائق بمجرى الأكسجين، وفور ذلك أسرع طاقم السيارة بالطفل والأم صوب المستشفى.

وفي اتصال هاتفي مع والد الطفل الذي ظل مصاحباً لزوجته في أثناء رحلتها صوب المستشفى "لم أتصور الكواليس المتسارعة التي جرت بها وتيرة الأمور، فزوجتي وضعت مولودها داخل سيارة الإسعاف، ورجال الإسعاف كانوا في غاية المهنية والسرعة، ولم يتم تحميلي أي رسوم أو مصاريف، وتعجز كلمات الشكر عن وصف ما يختلج به صدري من عرفان وتقدير لرجال الإسعاف".

هيئة الإسعاف المصرية استحدثت برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الفرق الإسعافية للتعامل مع حالات الولادة الطارئة، ضمن مخططها التدريبي لتمكين الفرق الإسعافية من مجابهة كافة المواقف الطبية الطارئة التي تسبق الوصول بالمريض أو المصاب للمستشفى.