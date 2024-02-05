حقيقة اقتراب يورجن كلوب من تدريب برشلونة ورحيل تشافي

كشف البرتغالي ديكو، لاعب برشلونة السابق والمدير الرياضي الحالي للفريق، عن إمكانية تولي المدرب الألماني يورجن كلوب قيادة الفريق الكتالوني خلفًا لـ تشافي، الذي أعلن رحيله عن تدريب الفريق.

وقال ديكو لصحيفة "La Vanguardia" الإسبانية: "سيكون أمر رائع اذا تعاقدنا مع يورجن كلوب لكن لا أعتقد أن الوقت مناسب في ظل تولي تشافي المسؤولية الفنية للفريق.

وعن مدي امكانية تولي المدرب تياجو موتا المدير الفني لفريق بولونيا الإيطالي، قال ديكو:" لا أتابع ما يقوم به بشكل منتظم لكنه يقوم بدور رائع".

وفيما يتعلق بملف المدرب المستقبلي لبرشلونة، أشار ديكو إلى أن هناك عدة خيارات، وسيتم مناقشة الموضوع لاحقًا.