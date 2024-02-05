عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة اقتراب يورجن كلوب من تدريب برشلونة ورحيل تشافي

صدى البلد

كشف البرتغالي ديكو، لاعب برشلونة السابق والمدير الرياضي الحالي للفريق، عن إمكانية تولي المدرب الألماني يورجن كلوب قيادة الفريق الكتالوني خلفًا لـ تشافي، الذي أعلن رحيله عن تدريب الفريق.

وقال ديكو لصحيفة "La Vanguardia" الإسبانية: "سيكون أمر رائع اذا تعاقدنا مع يورجن كلوب لكن لا أعتقد أن الوقت مناسب في ظل تولي تشافي المسؤولية الفنية للفريق.

وعن مدي امكانية تولي المدرب تياجو موتا المدير الفني لفريق بولونيا الإيطالي، قال ديكو:" لا أتابع ما يقوم به بشكل منتظم لكنه يقوم بدور رائع".

وفيما يتعلق بملف المدرب المستقبلي لبرشلونة، أشار ديكو إلى أن هناك عدة خيارات، وسيتم مناقشة الموضوع لاحقًا.

المدرب الألماني الفريق الكتالوني الألماني يورجن كلوب لاعب برشلونة فريق بولونيا بولونيا الإيطالي برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

ترشيحاتنا

زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية..توجيهات رئاسية لتحسين المنظومة الصحية

للتعرف على التدريبات ومنظومة التعليم| أكاديمية الشرطة تستضيف وزير الأوقاف وأئمة ووعاظًا

فرنسا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها

للترشيد | قرار بعدم شراء سيارات الركوب الحكومي حتى 30 يونيو 2024

الداخلية تلاحق مافيا الدولار وتضبط 25 قضية خلال يوم واحد

RT Arabic في ضيافة صدى البلد احتفالا بوثائقي «ذهاب وعودة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجب تجاوزها .. أعراض واضحة تدل على اشتياقك للحبيب السابق | خاص

ملامح حزينة.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة في أول "عُمرة" بعد الطلاق

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ