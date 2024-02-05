بدء تصوير مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان بمدينة الإنتاج الإعلامي

تشهد مناطق التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، حركة مكثفة خلال هذه الفترة في ظل تصوير مشاهد عدد من مسلسلات الموسم الدرامي، حيث بدأ اليوم فريق عمل مسلسل المعلم للنجم مصطفي شعبان، تصوير مشاهده بشارع بين منطقة البحيرات والماجيك، استعدادا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل المعلم من انتاج شركة سينرجي، ومن بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر احمد وأحمد بدير وطارق النهري، ومن تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

وتشهد مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي نشاطا مكثفا في تصوير وتجهيز البلاتوهات والديكورات للعديد من الأعمال الدرامية من المسلسلات والأفلام السينمائية لعرضها في الفترة القادمة واللحاق بالسباق الرمضاني، ومنها الحشاشين ، السرداب ، حق عرب، الف ليلة وليلة، مليحة، فرقة الموت، قرية الوعل، بدون مقابل.