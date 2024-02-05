حرس الحدود التونسي يعلن اعتقال 5 آلاف مهاجر غير شرعي في أسبوع

أعلن حرس الحدود التونسي، اليوم الاثنين، اعتقال أكثر من 5 آلاف مهاجر غير شرعي خلال أسبوع.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن، أمس الأحد ، ضبط 5 أشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية نحو أوروبا بشكل غير شرعي.

وأوضح الحرس الوطني، في بيان له، أن دورية أمنية مشتركة تمكنت من ضبط 5 مهاجرين أفارقة بإقليم سليانة كانوا بصدد التنقل إلى ولاية صفاقس للمشاركة في عملية هجرة غير شرعية باتجاه أوروبا.

وأشار الحرس الوطني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وأحبط الحرس الوطني التونسي، عملية لاجتياز الحدود البحرية خلسة وألقى القبض على 13 شخصا من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء في ولاية صفاقس، وذلك في إطار الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان يوم الجمعة ـ أن وحداته قامت بمداهمة أحد المنازل وضبطت شخصين من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية وحجز 17 محركا بحريا ومركبا بحريا ومواد غذائية .