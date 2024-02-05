مفاجأة.. الأهلي يفاوض نجم منتخب جنوب أفريقيا.. ورد فعل مثير من اللاعب

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاوضات الأهلي مع نجم جنوب افرقيا وصن دوانز موكينا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر :الاهلي يفاوض موكينا أفضل لاعبي منتخب جنوب افريقيا ونادي صن داونز الجنوب افريقي . موكينا سعيد بهذا التفاوض ويتمني الانضمام للاهلي.

وكشفت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل حول نية الأهلي التعاقد مع نجم منتخب جنوب إفريقيا تيبوهو موكوينا لتدعيم صفوفه قبل غلق فترة القيد الشتوية او التوصل لاتفاق مع اللاعب علي ضمه مطلع الصيف المقبل.

وحسب صحيفة "The Citizen" الجنوب أفريقية، يسعى الأهلي لاستقطاب لاعب خط الوسط من صنداونز، موكوينا، الذي قدم أداءً متميزًا مع فريقه والمنتخب الجنوب أفريقي مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة أن أداء موكوينا لفت انتباه النادي الأهلي، وأصبحوا يتابعون تطوراته خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، مشيرة إلي أنه تمت محادثات شفوية مع وكيل اللاعب.

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن موكوينا يستحق فرصة اللعب في الدوريات الأوروبية، سواء في فريق كبير أو في دوريات مهمة كالدوري الإنجليزي أو الإسباني، يُذكر أن عقد اللاعب مع صنداونز يمتد حتى يونيو 2025.