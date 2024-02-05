الزمالك يعلن تجديد عقد إيشو لاعب 2003

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة، عن تجديد عقد أحمد عبد الرحيم" إيشو" لاعب فريق 2003 بالنادي.

وقام مجلس الإدارة بتقديم اللاعب في المؤتمر الصحفي والإعلان رسمياً عن تجديد التعاقد مع اللاعب الذي كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.