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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأرجنتيني الجديد يصل إسرائيل غدا

الرئيس الأرجنتيني
الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي

أعلن مكتب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي أن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يصل إلى إسرائيل غدا ويلتقي بالرئيس يتسحاق هرتسوج.

 الزيارة الخارجية هى الأولى لمايلي، الذي أدت اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تستغرق زيارة مايلي إلى إسرائيل عدة أيام ويلتقي أيضا برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال مكتب هرتسوج إنهم سيقومون، في وقت لاحق من الأسبوع، بزيارة كيبوتس نير عوز، الذي تعرض لهجوم من قبل حماس في 7 أكتوبر.

ولا يزال عدد من المواطنين الأرجنتينيين محتجزين كرهائن لدى حماس في غزة، ومن بينهم الشقيقان إيتان ويائير هورن، اللذان تم اختطافهما من نير أوز.

الرئيس الارجنتيني إسرائيل خافيير مايلي

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