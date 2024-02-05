شعبة الأدوية تكشف حقيقة عدم توافر علاج الأورام.. فيديو

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة عدم توافر أدوية الأورام.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما يشاع غير صحيح، والأدوية موجودة فى صيدلية الشركة المصرية للأدوية بـ28 صيدلية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأنسولين، مطالبا المواطنين بالاتصال على هاتف 15301 للاستفسار عن أي دواء".

أضاف أن البنك المركزي سيدبر العملة الصعبة؛ للإفراج عن المواد الخام من الجمارك، منوها أن صناعة الدواء من أولويات الدولة التي تعمل على توفير العملة الصعبة لها .

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "الدولة تقدم دعم كبير لسوق الدواء في مصر، ومنذ 4 شهور لم يتم تحريك سعر الدواء في مصر".

أوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "مصر أول دولة خالية من فيروس سي وبشهادة دول العالم"، مضيفا: "صناعة الدواء في مصر توفر الدولار".

