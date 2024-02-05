رغم إصابته.. محمد صلاح يفاجئ جمهوره بهذه الصورة

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، صورة له، من الجيم، وذلك عبر حسابه بموقع “إنستجرام”.

وظهر محمد صلاح وهو يستعرض لياقته البدنية، ويؤدي تمارين رياضية شاقة، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه.

يذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، رد على الانتقادات التي تعرض لها، بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ولعودته إلى ليفربول بعد إصابته.

ونشر محمد صاح عبر حسابه على «إنستجرام» جزءً من أحد الكتب التي يقرأها وكُتب فيه: "اسمها طلع الأمل اللي جواك.. لأنه في الحقيقة الأمل موجود جواك بالفعل.. بس محتاج منك تصدقه وتستخدمه".

وأضاف: "رابعًا.. دي أهم واحدة.. كن نفسك، ما تكونش زي ما أي حد عاوز، ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين، وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوزك 47 واللي عاوزك 39، واللي عاوزك 42".

وأكمل: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق خلالك أحلامه الشخصية، ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه، أو مشروعه الاستثماري الخاص. ما تسحمش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط، أنت نفسك وبس".

هذا ويستعد ليفربول، في غياب محمد صلاح، لمواجهة أرسنال، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على استاد الإمارات.