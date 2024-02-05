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رئيس التحرير
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تعليم

خبير يكشف لـ"صدى البلد" طرق تحفيز الطلاب للتفوق في الفصل الدراسي الثاني

خبير تربوي
خبير تربوي

أكد محمد خالد طوسون، الخبير التربوي، معلم كيمياء بإحدى المدارس الثانوية، على أهمية النظر إلى نهاية الفصل الدراسي الأول كفرصة للتعلم وتحسين الأداء في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا على أهمية تحويل التحديات والصعوبات إلى فرص للتعلم والتطور، وأن يجب تشجع الطلاب على استخدام الأخطاء السابقة كفرصة للتحسين وتصحيح المسار.

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كسر روتين التعود

وأضاف الخبير التربوي، أن لعودة الطلاب للفصل الدراسي الثاني بقوة وحماس الدعم النفسي للطلاب يعتبر من أهم الأفكار الإيجابية التي تمكن من طمأنينة الطلاب وجعلهم أقل هدوءًا وتشكل عامل هام في تحفيز وتشجيع الطالب لتجعله يكتسب ثقته بنفسه من جديد حتى وأن كان هناك عراقيل تم الوقوف عندها بالفصل الدراسي الأول وينمي طموحاته لتعديلها ويركز أكثر على أهدافه التي يسعى لتحقيقها خلال السنة الدراسية التي بها.

وشدد معلم كيمياء بأحدي المدارس الثانوية، على أهمية كسر روتين التعود في المذاكرة لانه يشكل أمر هام جدًا وخاصة إذا كانت الطريقة التي يتبعها الطالب غير مجذية ولم تعطية النتيجة التي كان يرغب بها، حيث أن كسر روتين الذي تعود علية الطالب يرفع من معنوياته وحماسه للمذاكرة لان التجديد في المذاكرة، يمنح الطالب النشاط والحيوية.

أكد محمد خالد، أن النجاح والتفوق يشكلان الهدف الأسمى الذي يسعى إليه كل طالب وطالبة في رحلة عام دراسي، حيث يبذل الطلاب جهودًا كبيرة على مدار العام الدراسي بهدف تحقيق هذا الهدف النبيل.

دعم نفسي قوي

ولفت الخبير التربوي، إلى دور الدعم النفسي في تحفيز الطلاب، حيث يشجعهم على تطوير الثقة بأنفسهم وفهم أنهم قادرون على تحقيق التحسين، مؤكدًا على أهمية التركيز على الأهداف وتحديد خطوات صغيرة لتحقيقها.

تغيير استراتيجيات المذاكرة

وأقترح محمد خالد تغيير استراتيجيات المذاكرة لتحفيز النشاط والحيوية، مع الاهتمام بالتجديد في الطرق المستخدمة لضمان فعالية المذاكرة.

تشجيع على الاستمرارية والتحسين

ودعا الخبير التربوي، أولياء الأمور والطلاب إلى التركيز على الاستمرارية والتحسين المستمر، وتوجه الطلاب نحو وضع أهداف قابلة للتحقيق وتحديد الخطط لتحقيقها، واستفادة الطلاب من الأخطاء التي حدثت في الفصل الدراسي الأول، وفحص الأداء السابق وتحديد النقاط التي يمكن تحسينها.

بداية الترم الثانى لطلاب المدارس 2024

وكانت الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 قد تحدثت عن موعد بداية الترم الثاني حيث يبدأ فى 10 فبراير 2024 وذلك عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام والمقدرة بخمسة عشرة يوما والتى بدأت اليوم 27 يناير ومن المقرر أن تنتهى فى 8 فبراير 2024 ليبدأ الترم الثانى فى 10 فبراير 2024 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة واللغات

وكانت الخريطة الزمنية قد اشارت إلى أنه في حال تعارض إجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد موعد الإجازة.

موعد انتهاء الترم الثانى 2024 لطلاب المدارس

يبدأ الترم الثاني 2024 للمدارس عقب انتهاء إجازة نصف العام، وذلك السبت 10 فبراير 2024، وينتهى الخميس 6 يونيو 2024، طبقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى الحالى وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

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