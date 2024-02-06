لقاء سويدان برفقة شيري عادل في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت لقاء سويدان في الصورة برفقة الفنانة شيري عادل من مباراة تنس بالنادي.

وعلقت: "تفتكروا مين اللي كسب الماتش".

ردت الفنانة لقاء سويدان على ما تردد خلال الفترة الأخيرة حول إعجابها بالفنان ميدو عادل، وذلك عقب تفاقم أزمتهما أثناء كواليس العرض المسرحي سيد درويش.

وقالت لقاء سويدان، فى تصريحات تليفزيونية، إن كل ما تردد هى شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، وإنها بدأت المسرحية منذ 4 سنوات.

وأضافت: “أنا شغالة في المسرحية دي بقالي 4 سنين، هاجي في آخر شهر أعجب بميدو وهيقولي لا؟ وبعدين الناس اللي بتشتم دي بتبقى فيك، أنا أقدر أعمل أكونت فيك ويشتم، كل الناس بتتشم، المذيعين بيتشتموا والمحجبات بيتشتموا، واللي ماشيين فى الشارع كمان، كله بيشتم في كله”.