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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرقابة التموينية تداهم كافيتريات استولت على سكر المبادرة ببورسعيد| تفاصيل

سكر مبادرة بورسعيد
سكر مبادرة بورسعيد

شنت الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد حملات مشتركة مع مباحث التموين بتعليمات مستمرة وجهود وعمل دائمين لضبط الأسواق ومنافذ المحافظة.

 واسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر لكافيتريات قامت بالإستيلاء على سكر المبادرة الذى يباع للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو والمُدعم من قبل الدولة وذلك للتربح من فارق السعر عن السكر الحر بدون وجه حق.  

مخالفاً بذلك المرسوم بقانون 95 لسنة 1945والقانون 109 لسنة 1980 والتوجيهات الوزارية 30/31 لسنة 1924 المنظمة لبيع وتداول سكر المبادرة.

 

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

كما حررت الحملات محضرين لمحال تجارية إستولت على سكر المبادرة المُدعم من قبل الدولة بسعر 27 جنيها وقامت بطمث تواريخ الإنتاج وسعر البيع لبيعه للمواطنين على إنه سكر حر بسعر أزيد للمواطنين - لتحقيق هامش ربح بدون وجه حق .مخالفاً بذلك المرسوم بقانون 95 لسنة 1945والقانون 109 لسنة 1980 والتوجيهات الوزارية 30/31 لسنة 1924 المنظمة لبيع وتداول سكر المبادرة تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

وقام رجال الرقابة التموينية بتحرير  5 محاضر  لمحال تجارية قامت ببيع السجائر بسعر أزيد للمواطنين بعد عمل محاولة شراء بفارق كبير عن السعر الأصلى للعبوة . وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

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كما حررت حملة التموين ومباحث بورسعيد المشتركة عدة محاضر مخالفة داخل الأسواق بأنحاء متفرقة بالمحافظة منها 15  محضر عدم إعلان عن أسعار مواد غذائيــة و 12  محضر شهادت صحية للعاملين بالمواد الغذائية.

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