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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا تعرف عن جلسة الكيماوي ومدتها وآلامها؟

جلسة الكيماوي
جلسة الكيماوي

قال الدكتور محمد النخيلي مدير مستشفى الأورام بالإسماعيلية، إن جلسة الكيماوي هي إجراء يتم فيه استخدام العلاج الكيميائي لعلاج السرطان وبعض الأمراض الأخرى. مدة جلسة الكيماوي وآلامها يمكن أن تختلف بشكل كبير حسب نوع السرطان ونوع العلاج الكيميائي المستخدم وحالة المريض. 

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مدة جلسة الكيماوي

وأوضح النخيلي من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، مدة الجلسة: تختلف مدة جلسة الكيماوي بناءً على البروتوكول العلاجي والأدوية المستخدمة. قد تستغرق الجلسة بضع ساعات، وفي بعض الحالات قد تمتد لعدة ساعات أو حتى ليوم كامل. يعتمد ذلك على نوع العلاج وجرعته وتحمل المريض للعلاج.

آلام الكيماوي

آلام الكيماوي: قد يعاني بعض المرضى من آلام أثناء أو بعد جلسة الكيماوي، يمكن أن تشمل هذه الآلام الصداع، وآلام العضلات والمفاصل، وألم في البطن، والتهيج في الجهاز الهضمي، وآلام في العصب الطرفي (الأعصاب المحيطة بالأطراف) قد يتم توجيه الأدوية لتسكين الآلام المصاحبة للعلاج الكيميائي، ويمكن أن يساعد الحديث مع الفريق الطبي المعالج في توجيهك بشأن كيفية التعامل مع آلام الكيماوي.

هام: 

يجب أن تتحدث مع فريقك الطبي المعالج للحصول على معلومات أكثر تحديدًا عن جلسات الكيماوي في حالتك الخاصة وللتعرف على الآثار الجانبية المحتملة وخطة إدارتها.

 تذكر أن الأدوية والجرعات والتجارب يمكن أن تختلف بشكل كبير بين المرضى، يجب عليك أيضًا إبلاغ الفريق الطبي عن أي أعراض تظهر لديك خلال جلسات الكيماوي لمتابعة حالتك وضمان حصولك على العناية اللازمة.

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