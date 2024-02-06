تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للاستعداد لشهر رمضان

تقدمت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي الحكومة ممثلة في وزارة التموين ، بشأن خطة الحكومة للإستعداد لشهر رمضان المبارك ، من حيث توفير السلع ، مشيرة في طلبها أن الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان ، يزيد في الإستهلاك في السلع عامة أرز وسكر والزيت وفاصوليا وغيرها من البقوليات وكذلك اللحوم والدواجن.



وأشارت " نبيه " ان إرتفاع الأسعار أصبح يمثل مشكلة تؤرق كل البيوت المصرية حيث يصل سعر كيلو السكر 50 جنيها كما أن سعر الأرز ، والزيوت وكافة السلع ارتفعت بشكل كبير ، وتابعت قائلة : لا بد من ضخ المزيد من السلع في المجمعات الإستهلاكية من الزيوت والسكر واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة بأسعار في متناول يد الأسر البسيطة .



وأوضحت " نبيه" أن ضخ السلع كالسكر بـ 27 جنيها لا بد أن يتوافر بشكل يومي لأن الضخ في المجمعات الإستهلاكية يجبر التجار علي خفض الأسعار مطالبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الاجهزة الرقابية ، بتشديد الرقابة علي الأسواق وضبط المتلاعبين والمحتكرين للسلع

وشددت " نبيه "على الحكومة بتشديد الرقابة خصوصا وأننا مقبلون على شهر رمضان والذي يشهد تزايدا في الاستهلاك، ضرورة التوسع في إقامة المعارض وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.