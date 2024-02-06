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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للاستعداد لشهر رمضان

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

تقدمت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب بطلب إحاطة  إلي الحكومة ممثلة في  وزارة  التموين ، بشأن خطة الحكومة للإستعداد لشهر رمضان المبارك ، من حيث توفير السلع ، مشيرة في طلبها  أن الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان ، يزيد في الإستهلاك في السلع عامة أرز وسكر والزيت  وفاصوليا وغيرها من البقوليات وكذلك اللحوم والدواجن.


وأشارت " نبيه " ان إرتفاع الأسعار أصبح يمثل مشكلة تؤرق كل البيوت المصرية حيث يصل سعر كيلو السكر 50 جنيها كما أن سعر الأرز ، والزيوت  وكافة السلع ارتفعت بشكل كبير ، وتابعت قائلة : لا بد من ضخ المزيد من السلع في المجمعات الإستهلاكية من الزيوت والسكر واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة  بأسعار في متناول يد الأسر البسيطة .


وأوضحت " نبيه" أن ضخ السلع كالسكر بـ 27 جنيها لا بد أن يتوافر بشكل يومي لأن الضخ في المجمعات الإستهلاكية يجبر التجار علي خفض الأسعار مطالبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الاجهزة الرقابية ، بتشديد الرقابة علي الأسواق وضبط المتلاعبين والمحتكرين للسلع 
وشددت " نبيه "على الحكومة بتشديد الرقابة  خصوصا وأننا مقبلون على شهر رمضان والذي يشهد تزايدا في الاستهلاك، ضرورة التوسع في إقامة المعارض وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

شيماء محمود نبيه الحكومة السلع شهر رمضان وزارة التموين

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