35 يومًا فقط.. موعد شهر رمضان المبارك| الاستعدادات بدأت بعد رصد هلال شعبان

بات يفصلنا عن شهر رمضان المبارك، شهر وخمسة أيام فقط، فوفقًا للحسابات الفلكية يكون أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيًا؛ الاثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 34 يومًا على أول أيامه .



موعد شهر رمضان

موعد شهر رمضان

وعن تفاصيل ميلاد هلال شهر شعبان الذى بات يفصلنا عنه أيام معدودة، كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، فإن هلال شهر شعبان سوف يؤكد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024/2/10م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 40 - 42 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيأتى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 30 - 50 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445هـ فلكياً يوم الأحد 2024/2/11م.

وعن استعدادات رصد هلال شعبان السبت المقبل يوم الرؤية، كشف الدكتور ياسر عبد الهادى، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن استعدادات رصد هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريا، وذلك اليوم، الثلاثاء.

وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن المعهد يستعد لرصد هلال شهر شعبان السبت المقبل 10 فبراير، وهو يوم الرؤية.

وقال إنه يتم التجهيز لإرسال 7 لجان لاستطلاع هلال شعبان، حيث سيتم إرسال هذه اللجان لمطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والخارجة، بالإضافة إلى لجنة موجودة فى حلوان مقر المعهد.

وأكد رئيس معمل أبحاث الشمس أن اللجان تضم ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء، لافتا إلى أنه يتم إبلاغ إدارة المعهد، والتى تقوم بدورها بإبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية.

موعد شهر رمضان

ميلاد هلال شهر رمضان

أما عن تفاصيل ميلاد هلال شهر رمضان، فيولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445 هـ الموافق 2024/3/10م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (13) - 15 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 4 - 22 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1445هـ فلكياً يوم الاثنين 2024/3/11م.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان، فتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الاثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان، فسيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

وكشفت إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا، مواعيد السحور والإفطار فى أول أيامه وفقا لمدينة القاهرة

الاثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان.

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:18.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).