بعد زيادة الأسعار .. اعرف ازاي تخفض فاتورة الكهرباء وتوفر في الميزانية

زيادة فاتورة الكهرباء قد يكون السبب فيه بعض السلوكيات الخاطئة من المستهلك التى تزيد استهلاك الكهرباء وبالتالى زيادة الفاتورة، وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع “صدى البلد” بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتخفيض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.

خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء

خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء

يوجد خطوات بسيطة يمكن لكل مواطن أن يتبعها لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون أن يؤثر على نمط الاستهلاك اليومى، من خلال اتباع طرق الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها، وبالتالى إهدار الأموال التى يمكن توجيهها فى اتجاهات أخرى و من بين الأجهزة التى يمكن تقليل استهلاكها للكهرباء هى الثلاجة، وذلك من خلال:

الحفاظ على ترك مسافات كافية حول الثلاجة تتراوح بين 10 - 15 سم من الخلف مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين و اليسار لزيادة مجال التهوية وعدم وضعها بجوار الفرن او البوتاجاز و تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة. وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز. عدم تترك باب الثلاجة مفتوحًا . راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة. احرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في اسوأ الظروف. بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية. يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج. وهناك خطوة هامة وهي إزالة الثلج المتراكم باستمرار. ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.

وكانت أسعار شرائح الكهرباء ارتفعت الشهر الماضي، وذلك بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، وشملت الزيادة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا

وتهدف زيادة أسعار الكهرباء إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية لقطاع الكهرباء.

اتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات لدعم المواطنين محدودي الدخل، للتخفيف من آثار زيادة أسعار الكهرباء، ومن هذه الإجراءات:

زيادة قيمة الدعم الحكومي للكهرباء، بحيث يستفيد منه حوالي 98% من المواطنين. تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين محدودي الدخل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل بشكل كبير بزيادة أسعار الكهرباء.