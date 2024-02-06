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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيلو هيروين.. اعترافات المتهم بالاتجار في المخدرات بمصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للمباحث.

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كيلو هيروين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الهيروين بمنطقة مصر القديمة، كما ونجحت مباحث قسم شرطة مصر القديمة في ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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