كيلو هيروين.. اعترافات المتهم بالاتجار في المخدرات بمصر القديمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للمباحث.

كيلو هيروين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الهيروين بمنطقة مصر القديمة، كما ونجحت مباحث قسم شرطة مصر القديمة في ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.