تـ. حرش بـ مراتة فخلص عليه.. تفاصيل مثيرة في واقعة خادمة روض الفرج

غسل يديه والمطواة من الدماء وارتدى ملابسه.. عادت زوجة المتهم الي البيت في يوم تشكي له من المجني عليه وأنها لن تذهب للعمل عنده مرة أخرى فأراد المتهم الانتقام من المجني علية، فذهب المتهمم في الساعة 2 ليلا الي المجني علية ليعاتبه على ما فعله وسوء معاملته لزوجته،ثم أخرج المتهم مطواة من طيات ملابسه وسدد بها للمجني عليه عدت طعنات أودت بحياتة في الحال في منطقة روض الفرج.

تح..رش

جاء في أمر إحالة القضية رقم 4627 لسنة 2020 جنايات روض الفرج أن المتهم "وليد . م" قتل المجني عليه “عاطف . ع” عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وسرقته وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا وتسلل إلى مسكنه متخذا من ظلام الليل ساترا له لتنفيذ مخططه الإجرامي وما أن ظفر به حتى أجهز عليه ونحره من رقبته مستخدما سلاح أبيض فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب هذه الجناية بقصد الانتقام من المجني عليه بسبب التحرش بزوجته وتأهب بعد ذلك لسرقة أموال وممتلكات للمجني عليه من داخل مسكنه، كما أن المتهم كان يجعل زوجته تعمل في أحد المنازل لمساعدته وعادت في يوم تشكي له من المجني عليه وأنها لن تذهب للعمل عنده مرة أخرى فأراد المتهم الانتقام من المجني عليه.



ودلف المتهم إلى مسكن المجني عليه الساعة 2 ليلا وعاتبه على سوء معاملته لزوجته يوم عملها لديه كخادمة وأخرج المتهم مطواة من طيات ملابسه وسدد بها للمجني عليه طعنة عرضية عاجلة في عنقه من ناحية اليمين لليسار واستكمل المتهم، وكرر فعلته في ذات الموضع فأحدث به إصابة ذبحية وبعد أن تيقن من وفاة المجني عليه غسل يديه والمطواة من الدماء وارتدى ملابس أخرى للتمويه في ملامحه عند مغادرته من مسكن المجني عليه بتوقيت 6 صباحا حاملا ما تحصل عليه من مسروقات وتم القبض عليه وأقر بارتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل شاب تحرش بزوجته بمنطقة روض الفرج التابعة لمحافظة القاهرة.