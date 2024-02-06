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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وسلاح أبيض.. حكم رادع من المحكمة لـ تاجري الكيف في العجوزة

أرشيفية
أرشيفية

 قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليومة الثلاثاء، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانتهما بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.

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15 فرش حشيش

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 22282 لسنة 2023 جنايات العجوزة، للمتهمين "سيد . ح"، و" وائل . ا "، في يوم 15 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، متخذين من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عثر مع المتهم الأول 5 قطع من جوهر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على 15 قطعة لجوهر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة" و3 هواتف محمول ومبلغ مالي، كما أن المتهمين حاز الأول وأحرز سلاح أبيض "مطواة " بغير ترخيص.

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