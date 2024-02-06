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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"كيلو ونص" حشيش.. حبس عاطل قبل ترويجه للمخدرات بدار السلام

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدار السلام، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للمباحث.

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1,500 كيلو جرام من الحشيش.. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة دار السلام، حيث نجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة دار السلام في ضبط (عاطل " له معلومات جنائية") بدائرة القسم وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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