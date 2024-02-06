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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد فاروق يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للغطس بقطر

صدى البلد

 

نجح محمد فاروق لاعب المنتخب الوطني للغطس في التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2024 بمشاركة 2600 من نخبة أبطال العالم من نحو 190 دولة، يتنافسون على حصد 75 ميدالية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأشاد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة بتأهل محمد فاروق لاعب المنتخب الوطني للغطس إلى نصف نهائي بطولة العالم للغطس في منافسات سلم متحرك على ارتفاع 3 متر.

وسجلت مها عامر لاعبة المنتخب الوطني للغطس اسمها بأحرف من نور بعد أن حققت الميدالية البرونزية في منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر كونها تعتبر أول ميدالية مصرية في تاريخ الغطس ببطولات العالم للسيدات وهي أيضا أول ميدالية لمصر منذ ميداليتين البطل الأولمبي فريد سميكة الذي حقق فضية وبرونزية بأولمبياد أمستردام 1928 .

كما تعتبر ميدالية مها عامر هي أول ميدالية نسائية في تاريخ إفريقيا ببطولات العالم والثانية في التاريخ بعد ذهبية إيفان ستيوارت من زيمبابوي في منافسات الغطس للرجال من سلم متحرك على ارتفع متر بطولة العالم 1994 بروما.

وتتكون البعثة المصرية من 22 سباحا وسباحة يخوضون منافسات السباحة القصيرة والغطس والسباحة التوقيعية، حيث يضم أسماء السباحين المشاركين في منافسات السباحة القصيرة التي تقام منافستها خلال الفترة من 5 إلى 19 فبراير 2024 كل من أحمد أكرم، عبد الله نصر، عبد الرحمن سامح، فريدة عثمان فيما يضم الجهاز الفني كابتن محمد الدسوقي مدير فني، وكابتن شريف حبيب، ودكتور مرام جلال إدارية، وكابتن أحمد حسين إخصائي إصابات.

فيما يضم منتخب الغطس كل من مها عامر، محمد فاروق، ملك الحسين، رامز ضياء، محمد نعمان، عمر معتز، فيما يضم الجهاز الفني كابتن حمد عيسي مدرب عام، كابتن عماد سعد الله مدرب، دكتور مروج جلال دكتورة علاج طبيعي.

ويتكون منتخب السباحة التوقيعية كل من اللاعبات ليلي علي، نهال نبيل، هانا هيكل، ملك طوسون، نادين برسوم، سندس أحمد، سلمي مرعي، أمينة طارق، ملك أكرم، مريم أحمد، فريدة عبد الباري، أمينة الفقي، فيما يضم الجهاز الفني كل من كابتن عزيزة محمود، كابتن ناريمان خالد، كابتن ياسمين لطيف، الدكتور كريستين رمزي دكتورة علاج طبيعي وإيمان عرام، إدارية، والدكتورة ريم سمير، والدكتور إليصار عصام دكتورة علاج طبيعي.

تضم بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في الدوحة 75 فعالية توزيع للميداليات في 6 رياضات مائية مختلفة: السباحة، والغطس، والغطس العالي، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، والسباحة في المياه المفتوحة وتوفر بطولة الماسترز للألعاب المائية إطارا مثاليا للمشاركين من كافة أنحاء العالم للتنافس في الألعاب المائية.

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