سرايا القدس تستهدف قوة من جيش الاحتلال متحصنة في أحد المنازل

تمكن مقاتلو سرايا القدس من استهداف قوة من جيش الاحتلال متحصنة في أحد المنازل في محور التقدم غرب خانيونس بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح.

فيما استشهد 14 وجرح آخرون في قصف لمدرسة الحناوي في حي الأمل غربي خان يونس.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النيران باتجاه ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وكانت كتائب القسام وكتائب المجاهدين نجحت في استهداف طائرة مروحية من طراز "أباتشي" بصاروخ "سام 7" غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق صرح اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال الاسرائيلي شدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز

وأشار في تصريحات له؛ الي ان الاحتلال الاسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و 450 جريح و 10 الاف نازح في دائرة الخطر المباشر

وبين أن مستشفيات القطاع تعاني نقص حاد في ادوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية بالإضافة الي نقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية

ولفت الي ان المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 ايام نتيجة نقص الوقود، مشيرا الي ان الاحتلال الاسرائيلي يعيق حركة سيارات الاسعاف

وقال أيضا : طواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من اجل انقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الاسعاف

وأتم تصريحاته قائلا : الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بلا طعام.

