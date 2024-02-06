رسميا.. شوبير يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

بات التوأم حسام وإبراهيم حسن الأقرب لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن تدريب الفراعنة بشكل رسمي بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "رسميا حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر".

ورحل البرتغالي روي فيتوريا عن قيادة الفراعنة بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية.

ويتولى حاليًا محمد يوسف القيادة الفنية للفراعنة بشكل مؤقت، ولكن بعد الاستقرار على اسم المدرب، سيكون يوسف في منصب المدرب العام في الجهاز الجديد".