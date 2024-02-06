طارق السعيد: فيتوريا تربح مادياً من اتحاد الكرة ولم يضف جديداً للمنتخب

أكد طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق أن البرتغالى روي فيتوريا تربح مادياً من قيادته للفراعنة خلال الفترة الماضية مؤكداً أنه لم يضف أى جديد للكرة المصرية.

وأضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:" :" فيتوريا لم يضف أى جديد للكرة المصرية ولكنه تربح مادياً من توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر،وهذا المدرب فشل مع الفراعنو وكان لا بد من رحيله".

وواصل السعيد:" محمد يوسف من المدربين الكبار،ومثقف جداً وأعتقد أن منصبه الحالى فى منتخب مصر تعويضا له عن مسيرته القوية فى الملاعب والتدريب".

وأكمل:" أتمنى أن يتم تغيير خريطة المنتخب فى الفترة القادمة والاختيارات تتم على رؤية واحترافية حتى يعود الفراعنة لسابق عهدهم فى النجاح".

واختتم طارق السعيد:" سمعت عن مفاوضات اتحاد مع كيروش ولا أعلم لماذا رحل من البداية،وأرى أن هناك عشوائية فى ملف اختيار المدرب الأجنبي القادم لمنتخب مصر".