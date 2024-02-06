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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حدوتة منسية ضمن قائمة المسلسلات الأكثر شهرة على Watch it

مسلسل حدوتة منسية
مسلسل حدوتة منسية

يواصل أبطال مسلسل "حدوتة منسية" تألقهم في الحلقات الجديدة التي يتم عرضها قناتي cbc وcbc دراما، حيث تذاع حلقات المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية Watch it.

واحتل المسلسل المركز الثالث عبر المنصة الرقمية Watch it، ضمن قائمة المسلسلات الأكثر شهرة عبر المنصة الرقمية، بعد حالة خاصة، وحدوتة منسية من بطولة الفنانة سوسن بدر، وأحمد فهيم، وعبير صبري، محمد علي رزق، وعدد كبير من النجوم، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

أبطال مسلسل حدوتة منسية 


سوسن بدر في دور سعاد احمد فهيم في دور خيرت طاحون ، محمد علي رزق في دور دكتور عمر ، عبير صبري في دور دهب زوجة الابن الأكبر ، هشام إسماعيل في دور هاشم الابن الأكبر ، محمود حجازي في دور نوح  ، طارق صبري ، نانسي صلاح ، محمود حافظ ، حسن عبد الله، امير صلاح الدين ، ريم سامي ، احمد صيام، دعاء حكم ، محمد عزمى ، المسلسل من تأليف محمود حمدان
ومن إخراج محمد محيي الدين

قصة مسلسل حدوتة منسية


وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الارحام.

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