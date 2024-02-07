أخبار التعليم|إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحر الأحمر والشرقية و«تمريض حلوان» خلال أيام.. ورئيس جامعة المنصورة يتفقد المُصابين الفلسطينيين بالمستشفيات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آثار القاهرة: فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

تمريض حلوان: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال أيام

أنهت كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للاستعداد لإعلان النتائج للطلاب في أقرب وقت فور انتهاء عملية التصحيح بالكليات.

معهد إعداد القادة بحلوان: فوج تدريبي لتجهيز كوادر من شباب الجامعات

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال هذا الاسبوع فعاليات ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس، تحت شعار "قادة المستقبل" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الاهلية، الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد.

جامعة عين شمس تنظم زيارة تقنية لمصنع سيمنز بالعين السخنة

نظم مركز الابتكار وسادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-iHub زيارة لواحد من أهم المصانع الرائدة في مجالات الكهرباء والتكنولوجيا مصنع سيمنز والذي يقع بالعين السخنة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، ليتاح الاستعلام عنها إلكترونيا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين في محافظة الشرقية .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2024 .. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2024 إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد المصابين من الشعب الفلسطيني بالمستشفيات

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم عددًا من الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين تم استقبالهم بمستشفيات جامعة المنصورة لاستكمال علاجهم.