عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل جراند لاند 2024 في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 إحدى أحدث إصدارات الكروس اوفر المقدمة من العلامة التجارية الالمانية في السوق المصري، وتتوفر بثلاث فئات.

 

 أوبل جراند لاند موديل 2024 

مواصفات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

بلغت السرعة القصوى للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 نحو 201 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من الثبات لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

 أوبل جراند لاند موديل 2024 

أبعاد السيارة وقياسات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

طول كلي 4477 مترا

كلي 1856 مترا.

ارتفاع 1609 أمتار.

قاعدة عجلات 2675 مترا.

سعة تخزين خلفية 514 لترا.

 أوبل جراند لاند موديل 2024 

أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثانية HIGHLINE بقيمة قدرها 1,799,990 جنيها. 

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثالثة TOP LINE بقيمة قدرها 2,099,990 جنيها.

أوبل جراند لاند اوبل جراند لاند موديل 2024 اوبل HIGHLINE TOP LINE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

عرض جديد لنجم النادي الأهلي من الدوري التركي

كلاكيت تالت مرة.. طارق السيد يصدم جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

لفترة محدودة.. أشهر سيارات BMW بخصم 70%

بـ 200 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات اوبل

لفترة محدودة.. رينو داستر بدون أوفر برايس

سعر سيتروين C4 الجديدة في مصر

زيادة مبيعات هيونداي من سيارات الكهربائية بنسبة 77%

بسبب هواوي.. توقف تسليم السيارات الكهربائية الصينية

بيجو وفولكس فاجن.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

فرصة.. سكودا أوكتافيا بخصم 70%

ترشيحاتنا

حصاد جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. 30 ألف فتوى وعشرات الندوات وورش العمل

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

توقعات بحدوث انخفاض في الأسعار.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت مهمة للمواطن

توازن في السوق قريبا .. برلماني: مستحيل الدولار يوصل 50 جنيه

محمد صلاح| أول تعليق من وزير الرياضة على تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أستاذ استثمار: الدولار يتجه إلى مزيد من الخسائر والذهب ليس الخيار الأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا مقلوبة من امبارح.. الملك تشارلز مهدد بهذه المضاعفات

أرخص طريقة لعمل صينية البطاطس بطعمها الأصلي.. السر في مكون واحد

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ