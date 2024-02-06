سعر أوبل جراند لاند 2024 في مصر

تعتبر السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 إحدى أحدث إصدارات الكروس اوفر المقدمة من العلامة التجارية الالمانية في السوق المصري، وتتوفر بثلاث فئات.

أوبل جراند لاند موديل 2024

مواصفات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

بلغت السرعة القصوى للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 نحو 201 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من الثبات لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

أوبل جراند لاند موديل 2024

أبعاد السيارة وقياسات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

طول كلي 4477 مترا

كلي 1856 مترا.

ارتفاع 1609 أمتار.

قاعدة عجلات 2675 مترا.

سعة تخزين خلفية 514 لترا.

أوبل جراند لاند موديل 2024

أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثانية HIGHLINE بقيمة قدرها 1,799,990 جنيها.

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثالثة TOP LINE بقيمة قدرها 2,099,990 جنيها.