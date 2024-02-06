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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 في مصر

سيتروين C5 اير كروس
سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

تعتبر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 أغلى إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري، وتتوفر بأربع فئات.

 

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

مواصفات السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعة 1600 سي سي  تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

 

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 انطلاقا من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كم / ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة، وبلغت سعة خزان الوقود53  لتر سعة خزان الوقود.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

قياسات وأبعاد سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

تأتي السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 بطول 4500 مم، وعرض 1860 مم، بينما بلغ الارتفاع 1689 مم، وقاعدة عجلات تبلغ 2730 مم، بينما بلغت سعة التخزين الخلفية 516 لتر، وبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 200 مم.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

سعر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الأولى بسعر 1,699,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الثانية بسعر 1,864,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الثالثة بسعر 1,939,000 جنيه

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الفئة الثالثة بسعر 2,069,000 جنيه   

سيتروين C5 سيتروين سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 اير كروس

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